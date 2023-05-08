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Son dakika: Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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#Adıyaman#Çelikhan#Deprem Son Dakika
Son dakika: Adıyamanda 4.6 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 23:30

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya gibi çevre illerden hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23:20'de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre şehirlerde de hissedildi.

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#Adıyaman#Çelikhan#Deprem Son Dakika

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