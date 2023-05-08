Son dakika: Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23:20'de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre şehirlerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-05-08
Saat:23:20:33 TSİ
Enlem:38.095 N
Boylam:38.403 E
Derinlik:8.64 km
Detay:https://t.co/tNTlc4uQ7d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi