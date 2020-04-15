Adıyaman’da 1 mahalle karantinaya alındı

İlçeye bağlı Karaman Mahallesi’nden İstanbul’a giden bir kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İsmi öğrenilemeyen koronavirüs hastası ile teması olduğu öğrenilen aynı aileden 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek burada koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması ile 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise 6 ailenin bulunduğu Karaman Mahallesi’nin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.



