MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman’da 1 köy ve mahalle karantinaya alındı
GeriGündem Adıyaman’da 1 köy ve mahalle karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa ÖNDOĞAN/TUT(Adıyaman),(DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da 1 köy ve mahalle karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman’da 1 köy ve mahalle karantinaya alındı

ADIYAMAN’ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü ve Salah Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Kaşlıca köyü ve ilçeye bağlı Salah Mahallesi’nde bazı kişilerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplandı. Toplantıda her iki noktada da 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Kararın ardından jandarma ekipleri Kaşlıca köyünde polis ekipleri ise Salah Mahallesi'nde giriş ve çıkışlara izin vermeyerek vatandaşları anonslar ile dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi