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Haber Giriş: 07.04.2021 - 02:48 | Son Güncelleme:

Adıyaman Posta Kodu kaçtır? Adıyaman ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Adıyaman Posta Kodu kaçtır? Adıyaman ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları adres bilgisinde ve kargo hizmetlerinde kullanılan numaralardır. Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. Bu hanelerden ilk iki tanesi il kodunu, daha sonra yazılan üç hane ise ilçe kodunu simgeler. Adıyaman ilinin ve Adıyaman ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte karşınızda Adıyaman ilçelerinin posta kodları.

Posta kodları il il ve ilçe ilçe ayrılan, kargo hizmetlerinin ve adres bilgilerinin sorunsuzca işlemesini sağlayan dijital numaralardır. Bu numaralar her ilde ve her ilin ilçelerinde farklıdır.

 Adıyaman İlinin Posta Kodu Kaçtır?

 Adres bilgileri ve kargo teslim işlemlerinde posta kodları oldukça fazla öneme sahiptir. Herhangi bir kargo ve adres işleminde posta kodunda ilk bakılan şey, posta kodunun ilk 2 hanesidir. İlk 2 hane kargoların illere göre dağıtımını sağlar. Adıyaman ilinin posta kodu 32000’dir. Aynı zamanda 32 numarası Adıyaman ilinin plaka kodudur.

 Adıyaman İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?

 Adıyaman ilinde 9 ilçe vardır. Bu 9 ilçede 174 adet mahalle vardır. İlçelere dahil olan mahalleler için de ilçe posta kodları kullanılır. İlçeye ulaşan kargo ve belgeler kargo trafiğinin son aşaması olarak mahalle ve sokak numarasına göre teslim adresine iletilir.

 Adıyaman Merkez İlçesi - 02230

 Besni İlçesi - 02300

 Çelikhan İlçesi - 02600

 Gerger İlçesi - 02700

 Gölbaşı İlçesi - 02530

 Kahta İlçesi - 02450

 Samsak İlçesi - 02800

 Sincik İlçesi - 02920

 Tut İlçesi - 02350

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