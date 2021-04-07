Adıyaman Posta Kodu kaçtır? Adıyaman ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları il il ve ilçe ilçe ayrılan, kargo hizmetlerinin ve adres bilgilerinin sorunsuzca işlemesini sağlayan dijital numaralardır. Bu numaralar her ilde ve her ilin ilçelerinde farklıdır.

Adıyaman İlinin Posta Kodu Kaçtır?

Adres bilgileri ve kargo teslim işlemlerinde posta kodları oldukça fazla öneme sahiptir. Herhangi bir kargo ve adres işleminde posta kodunda ilk bakılan şey, posta kodunun ilk 2 hanesidir. İlk 2 hane kargoların illere göre dağıtımını sağlar. Adıyaman ilinin posta kodu 32000’dir. Aynı zamanda 32 numarası Adıyaman ilinin plaka kodudur.

Adıyaman İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?

Adıyaman ilinde 9 ilçe vardır. Bu 9 ilçede 174 adet mahalle vardır. İlçelere dahil olan mahalleler için de ilçe posta kodları kullanılır. İlçeye ulaşan kargo ve belgeler kargo trafiğinin son aşaması olarak mahalle ve sokak numarasına göre teslim adresine iletilir.

Adıyaman Merkez İlçesi - 02230

Besni İlçesi - 02300

Çelikhan İlçesi - 02600

Gerger İlçesi - 02700

Gölbaşı İlçesi - 02530

Kahta İlçesi - 02450

Samsak İlçesi - 02800

Sincik İlçesi - 02920

Tut İlçesi - 02350

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