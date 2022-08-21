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Adım atacak yer kalmadı, girişler kapatıldı

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#Bartın#İnkum#Sahil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 17:19

Bartın'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkum’da hafta sonu nedeniyle yoğunluk oluşunca girişler, jandarma ekiplerince kapatıldı.

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Mavi bayraklı 3 kilometre kumsalı bulunan İnkum’da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tatil beldesindeki bütün otoparklar ve yol kenarları araçlarla doldu. Jandarma ekipleri, İnkum boğaz kavşağında yolu kapatarak, sürücülerin devam etmesine izin vermedi.

Adım atacak yer kalmadı, girişler kapatıldı

Sadece İnkum'da ikametgahı olanlar ile pansiyon ve otellerde kalanlara evrak gösterme şartıyla geçiş izni verildi. İnkum sahilindeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Bartın’ın diğer sahilleri Güzelcehisar, Mugada, Amasra ve Çakraz'da da yoğunluk gözlendi.

Adım atacak yer kalmadı, girişler kapatıldı

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#Bartın#İnkum#Sahil

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