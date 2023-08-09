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Adım adım takip edildi! Yasa dışı bahis paralarını çekerken yakalandılar

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#Güngören#Bahis#ATM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 11:03

Güngören'de bir alışveriş merkezindeki ATM'lerden QR kodla para çeken kişileri izlemeye alan polis, şüphelilerin yasadışı bahis yoluyla elde edilen paraları, bahis şebekesinin liderlerine ulaştırdığını tespit etti. Yapılan çalışmalarla suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerinden 211 bin 380 lira çıktı.

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İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Güngören'deki bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan ATM'lerden QR kodla para çeken 3 kişiyi şüphelenerek izlemeye aldı. Ekipler çalışmalarının devamında şüphelilerin yasadışı bahis yoluyla elde edilen paraları çekip, bahis şebekesine teslim ettiklerini tespit etti. Ekipler, şüphelileri izlemeye devam etti. 3 kişi, pazartesi günü yine para çektikleri sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 7 cep telefonu, 6 sim kart ile 211 bin 380 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adım adım takip edildi Yasa dışı bahis paralarını çekerken yakalandılar

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#Güngören#Bahis#ATM

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