Adım adım döndük

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Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle önceki gece saatlerinde trafik durma noktasına kadar geldi. Kamyon ve TIR’ların geçişlerine izin verilmezken, sadece gıda ve tedarik malzemesi taşıyan araçlara geçiş izni verildi. Akşam saatlerinde otoyolun İstanbul yönünde trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

* Tatilin son gününde Tekirdağ’dan İstanbul yönüne doğru da trafik yoğunlaştı. Tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenlerin İstanbul’a dönüşü gün boyunca sürdü. İstanbul’a sınır Marmaraereğlisi ilçesinin Yenice Kavşağı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

DENİZLİ’DE 2 KİLOMETRELİK KUYRUK

* Antalya, Muğla ve Denizli’nin ilçelerinden 9 günlük bayram tatilinden dönen vatandaşlar da yoğun trafiğe takıldı. Antalya-Denizli istikametinde 2 kilometrelik yol çalışması ile gidiş-geliş yolu tek şerit olarak ilerleyen trafik havadan dron ile görüntülendi. Yoğunluk gece boyunca sürdü.

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İZMİR - İSTANBUL OTOYOLU

* İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nda da dün öğle saatlerinden itibaren trafik, bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi, özellikle gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu. Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahları tıkandı. Gemlik-Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. İstanbul'a doğru ilerleyen araçların neden olduğu yoğunluk, otoyol gişelerinde kalabalık oluşmasına yol açtı.

Öte yandan, trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oldu. İstanbul'dan yola çıkıp Ege bölgesine gidecek olan otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne 2 saate yakın rötar yaparak geldi.





‘KİLİT KAVŞAK’ KIRIKKALE

Ramazan Bayramı tatilinden dönenler, 43 ilin güzergâhında bulunan ‘kilit kavşak’ Kırıkkale’de de trafik yoğunluğuna neden oldu. Dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı.

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İSTANBUL HAVALİMANI

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı’nda da yoğunluk yaşandı. Tatilden vatandaşlar ve yabancı turistler, havalimanında adım atacak yer bırakmadı. İstanbul Havalimanı yetkililerinin vatandaşların sorun yaşamaması için ek personel görevlendirdiği öğrenildi. Ayrıca artan talepleri karşılamak için uçak firmaları ek seferler koydu.

4 SAATLİK YOLU 11 SAATTE GELEBİLDİK

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı memleketlerinden ve tatilden dönenlerle doldu. Birçok otobüs firmasının ise ek seferler koyduğu öğrenildi. Otobüs kaptanı Serhun Bayar, “Yollar çok yoğun. İzmir’den buraya 4-5 saatte gelmemiz gelirken 11 saatte zor gelebildik. Otobanlar dolu, tıklım tıklım. Biz dün saat 16.00’da İzmir’den çıktık gece 04.00’te ancak varabildik” dedi.