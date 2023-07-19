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Adil Karaismailoğlu, Lütfü Türkkan'a dava açmıştı: Türkkan 35 bin TL tazminat ödeyecek

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#Adil Karaismailoğlu#Lütfü Türkkan#Tazminat Davası
Adil Karaismailoğlu, Lütfü Türkkana dava açmıştı: Türkkan 35 bin TL tazminat ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 15:57

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu tarafından açılan davada 35 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olduğu dönemde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bartın çevre yolu ihalesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verip, Lüftü Türkkan'ın Adil Karaismailoğlu'na 35 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Adil Karaismailoğlu, Lütfü Türkkana dava açmıştı: Türkkan 35 bin TL tazminat ödeyecek

Karaismailoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın müfteri olduğu mahkeme kararıyla da onaylandı. Küfür ve iftirayla beslenen bu zata güzel bir cevap olması umuduyla; kendisinden kazandığım tazminatı şehit ve gazilerimizin ailelerine bağışlayacağım" dedi.

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#Adil Karaismailoğlu#Lütfü Türkkan#Tazminat Davası