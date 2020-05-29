Adet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Adet kelimesi dilimizde çok sık kullanılsa da Türkçe bir kelime değildir. Dilimize Arapçadan girmiştir. Türk Dil Kurumunda adet kelimesi sayı ve tane olarak değerlendirilmiştir.

Adet Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olsalar bile anlam bakımından aynı oldukları için eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Adet kelimesinin eş anlamlısı birçok kaynakta tane olarak belirtilmektedir. Örneğin 1 adet veya 1 tane şeklinde aynı anlamda cümleler kullanılabilir.

Adet kelimesi tane kelimesi ile aynı anlam barındırmaktadır. Bu sebeple cümle içerisinde farklı zamanlarda birlikte kullanılabilirler. Adet kelimesi sözlük anlamı sayı veya tane olarak açıklanmıştır. Tane kelimesinin de anlamı sözlüklerde açıklanmıştır. Tane kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Herhangi bir sayıda olan şey, tane.

- Bazı bitkilerin tohumu.

- Çekirdekli küçük meyve.