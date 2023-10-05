Adelet Bakanı Tunç, Türk devletleri adalet bakanları ile görüştü

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Türk devletleri adalet bakanları ile bakanlıkta yaptığı ikili görüşmelerde, bakanlıkların adalet teşkilatının güçlendirilmesi çalışmaları, Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmasına yönelik detaylar ele alındı. Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Tunç, Türk devletlerinin adalet bakanları ve bakan yardımcısını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Tunç, görüşmelerde, ülkeler arasındaki ikili ilişkileri ve adli iş birliğine yönelik çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatına üye 5 ülkede noterlik işlemlerinin kolaylaşması amacıyla Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını bugün imzalayacaklarını belirten Tunç, konuk bakanlara iş birliği ve ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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Bakan Tunç, "Bugün Türk Dünyası Noterler Birliği Teşkilatının kurulması mutabakatının imzalanmasıyla ilgili bir programımız olacak. Bu program çerçevesi içerisinde Türkiye'yle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın adalet bakanları Türkiye'deler ve zirveden sonra da bu zaptı imzalama programımız olacak. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan arasında imzalanacak mutabakatın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu kapsamda ülkemizde bulunan adalet bakanlarımıza hoş geldiniz diyorum. İkili görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde tabii ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk" dedi.