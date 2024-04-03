Adaylığa kapıyı kapatmadı

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31 Mart akşamının kaybedenlerinden olan İYİ Parti’de gözler Genel Başkan Meral Akşener’in atacağı adımlara çevrildi. Seçim öncesinde yaptığı açıklamasında istenilen sonucu alamadıkları takdirde evine döneceğini belirten Akşener’in bu kararına uyup uymayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, İYİ Parti Lideri’nin seçim akşamı kongreye gitme ve aday olmama kararı aldığı iddia edildi.

Ancak kendisine yakın bazı kurmaylarının ikna etmesi sonucu aday olmama kararından şimdilik vazgeçtiği öğrenildi. Önceki gün düzenlenen basın toplantısıyla da seçimli kongreye gidilmesi kararını açıklayan Akşener’in gazetecilerden soru almayarak aday olup olmayacağına yönelik açık kapı bıraktığı görüldü.

ZAMAN KAZANMA TAKTİĞİ

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Akşener’in adaylığı ile ilgili bir değerlendirme yapmaması kulislerde “zaman kazanmaya” yönelik bir taktik olarak yorumlandı. Kongre tarihini ilan ederek zaman kazanıp, bu süre içerisinde alacağı pozisyona karar vereceği değerlendirildi. Akşener’e parti içinden istifa talepleri yoğun bir şekilde gelirken, yakın çevresinin ise aday olması yönünde baskı yaptığı kaydedildi. Akşener’in kurmaylarından “aday olma” çağrısı gelirse ona göre de pozisyon alabileceği konuşuluyor. “Aday olmayacağım” deyip parti üyelerinin imza toplamasıyla kendisini aday göstermesi de ayrı bir seçenek olarak masaya yatırılıyor.

KURULLARI TOPLAYACAK

Partide kongre takvimi çalışmaları da başladı. Kongre süreci parti tüzüğündeki takvime göre işleyecek. Akşener, süreci resmi olarak başlatmadan önce, gelecek hafta milletvekilleri ve Genel İdari Kurulu’nu (GİK) toplayarak görüşlerini alacak. Seçim sonuçları ve kendisinin adaylığına ilişkin görüşler bu kurullarda masaya yatırılacak. Toplantıların ardından da kongre sürecini başlatacak. Kararın alınmasından sonra da 60 gün içinde kongrenin gerçekleşmesi gerekiyor. Parti kaynakları bu sürecin çok uzamayacağı görüşünde. Akşener’in adaylığında kurullarda kendisine yönelik tutum da etkili olacak.

ORDU VE ÇANAKKALE’Yİ ALABİLSEYDİK

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- Parti kurmayları, sonucu “Millet, AK Parti’ye ceza vermek istedi. Bulunduğu bölgede en güçlü olan siyasi aktöre oy verdi” şeklinde değerlendiriyor. Az farklarla kaybedilen Ordu ile Çanakkale’yi almaları durumunda da İYİ Parti’nin farklı bir noktada konumlanacağı konuşuluyor. Çanakkale’de 1200, Ordu’da 15 bin oy farkının ve 24 bin geçersiz oyun olduğu vurgulanarak, iki şehirdeki itirazların devam ettiği ve ıslak imzalara göre sonuç alınacağı savunuluyor. Oy kaybının büyük bir kısmının İstanbul ve Ankara’dan olduğu aktarılarak, “Bu iki şehri çıkarırsak oy oranımız yüzde 5.6” deniliyor. Kurmaylar, “Biz en zor olanı yaptık. İki tane güçlü kutuba karşı tek başımıza gireceğiz dedik. Kolay bir şey değil” diyor.

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‘HÜR VE MÜSTAKİL’ TEPKİLERİ

- İYİ Parti’de kötü sonucun nedeni olarak gösterilen “hür ve müstakil” kararı da tartışma yarattı. İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin “Doğru bir karardı” derken, İYİ Parti Çanakkale İl Disiplin Kurulu Başkanı İrfan Uz da “İYİ Parti’nin oy kaybının sebebi AK Parti’den bıkan vatandaşın güçlü gördüğü 2’nci parti olan CHP’ye yüklenmesi oldu” diye konuştu. İYİ Parti kurucusu ve 27’nci Dönem İstanbul Milletvekili olan Ahmet Çelik ise “Partimizi tabela partisi haline getirmiştir. İYİ Parti ticari şirket haline getirilmiştir. Sayın Akşener, sizin 1 dakika daha genel başkanlık makamını işgal etmeye hakkınız yoktur” dedi.