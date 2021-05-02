Adayı ‘salya’ sardı

Kokusundan rahatsız olan adalılar, sahile hava almaya bile gidemediklerini belirtirken, adayı saran deniz salyası havadan dronla görüntülendi.

‘NE OLDUĞUNU ANLAMADIK’

Sahildeki görüntünün hiç hoş olmadığını söyleyen Büyükada sakini Rümeysa Uzun, “Arkadaşlarımla sahile gezmeye geldik. Ancak denizin çok kirli olduğunu fark ettik. Başlarda denizde ne olduğunu anlamadık ama normal bir kirlilik olmadığı çok belliydi. Kokusu çok kötü. Görüntüsü de hiç hoş değil. Bir adalı olarak denizlerdeki bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Geçen senelerde sahilde böyle bir şey görmemiştik” dedi.

Artık adada sahil havası bile almanın mümkün olmadığını belirten Merve Çelik de “Sahile hava almak için geldim. Ancak sahilin pek hava alınacak hali kalmamış. Şu an kokudan duramıyorum. Denizin bu kötü haliyle temiz nefes almak pek mümkün olmuyor” diye konuştu.

KOCAELİ’NDE DE GÖRÜLDÜ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahil kesimi, deniz salyası ile kaplandı. Büyük bir kesimde etkili olan deniz salyası, dronla görüntülendi.

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