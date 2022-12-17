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Adapazarı’nda silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

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#Sakarya#Silahlı Kavga#Cinayet
Adapazarı’nda silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 12:22

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eğlence mekanı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toykar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ahmet Toykar’ın cenazesi bugün Geyve ilçesi Nuruosmaniye Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

 

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#Sakarya#Silahlı Kavga#Cinayet

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