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AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Adapazarı'nda Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

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Adapazarı'nda Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Manga'nın cenazesi, helallik alınmak üzere Sümer Mahallesi 201. Sokak'taki baba ocağına götürüldü.

Adapazarında Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

Burada, şehidin annesi Elif Dudu, kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga ile yakınları gözyaşı döktü.

Helalliğin alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin yapılacağı İmaret Camisi avlusuna getirildi.

Adapazarında Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehit Manga'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adapazarında Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

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