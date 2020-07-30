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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu

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Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu
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SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi alışverişe çıkanlar cadde ve sokakları doldurdu.

Adapazarı’nda arefe günü, vatandaşlar bayram alışverişi için cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Çark Caddesi ve Dar Sokak’ta oluşan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, vatandaşların maske taktıkları görüldü. Bayram alışverişine çıkan vatandaşları polisler, sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

Vatandaşların sosyal mesafe konusunda uyarılara uymadığını belirten Yunus Yıldırım, “İnsanlar koronavirüsü unuttu. Neden maske taktığını unuttu” dedi.

Serhat Ertel ise, “İnsanlar maske takıyor ama maskeleri düzgün takmıyor. Kurallara uymuyor. Bu yüzden hastalığın yayılması artıyor” diye konuştu.

Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların ziyaret edeceği mezarlıklar gece boyunca dezenfekte edilirken, görevliler mezarlıklara gelen vatandaşları maske konusunda uyardı.

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