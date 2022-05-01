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Adana'ya şehit ateşi düştü

#Şehit#İsmail Can Akdeniz#Eren Abluka-5 Operasyonu
Adanaya şehit ateşi düştü

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in (30) acı haberi, memleketi Adana'ya ulaştı.

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Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde 30 Nisan'da icra edilen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Teğmen Akdeniz, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Akdeniz'in şehadet haberi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki ailesine bildirildi. Şehidin babaevi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Akdeniz'in cenazesi, bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Hamzalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

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#Şehit#İsmail Can Akdeniz#Eren Abluka-5 Operasyonu

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