Adana'ya şehit ateşi düştü

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Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde 30 Nisan'da icra edilen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Teğmen Akdeniz, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Akdeniz'in şehadet haberi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki ailesine bildirildi. Şehidin babaevi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Akdeniz'in cenazesi, bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Hamzalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.