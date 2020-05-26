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DHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Adana'dan Katar'a gönderilecekti... 46 bin 560 adet...

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Adana'dan Katar'a gönderilecekti... 46 bin 560 adet...
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Adana'dan kargo ile Katar'a gönderilmek üzere nargile kutuları içine gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ve içeriği ne olduğu henüz anlaşılamayan 427 gram toz madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kargo firmasından uyuşturucu gönderildiği ihbarını aldı.

İş yerine baskın düzenleyen polis, narkotik köpeği 'Marco' ile kargo kutularını aradı. Köpeğin Katar'a gönderilmek üzere hazırlanan kolilere tepki vermesi üzerine açılan paketler içinden, 46 bin 560 uyuşturucu hap ve 427 gram toz madde ele geçirdi.

Adanadan Katara gönderilecekti... 46 bin 560 adet...

Nargile malzemelerinin altına gizlenen uyuşturuculara en konulurken, içeriği henüz belirlenemeyen toz madde ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, uyuşturucuyu kimin göndermek istediğini belirlemek için soruşturma başlattı.

 

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