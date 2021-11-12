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Adana'daki vahşette sır perdesi aralanıyor! Katil zanlısı baba gözaltında

#Adana#Seyhan#Ali Ertan
Adanadaki vahşette sır perdesi aralanıyor Katil zanlısı baba gözaltında

Adana'da ayaklarına taş bağlanıp sulama kanalına atılan, boğazında kesi izi bulunan cesedin Ali Ertan’a (21) ait olduğu tespit edildi. Ali Ertan'ın öldürülmesiyle ilgili öğretmen olan babası, annesi ve üvey annesinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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Seyhan ilçesi, Yalmanlı Mahallesi’nde 11 Kasım günü narenciye bahçesinde bekçilik yapan kişi, sulama kanalında içinde ceset bulunan çuval gördü. Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen su altı polisleri çuvaldaki erkek cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemede yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi. İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopside, cesedin Ali Ertan'a ait olduğu tespit edildi.

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BABASI VE ANNESİ GÖZALTINDA

Ekipler, gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında babası M.E, annesi A.E. ve henüz isimleri öğrenilemeyen üvey annesi ve eniştesini gözaltına aldı.

Öğretmen olduğu öğrenilen M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı oğlu Ali Ertan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra aracıyla yaklaşık 10 kilometre uzaktaki sulama kanalına götürerek attığı öne sürüldü.
Anne, üvey anne ve eniştenin ise cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürüldü.

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