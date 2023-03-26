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Adana'daki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 77 şüpheli adliyede

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#Adana#Kökünü Kurutma Operasyonu#Adana Haberleri
Adanadaki Kökünü Kurutma Operasyonunda 77 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 10:02

Adana'da 2 bin 218 personelin görev aldığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 212 şüpheliden 77'si adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu', 22 Mart'ta bu kez Adana'da gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 bin 218 personel görev aldı.

Adanadaki Kökünü Kurutma Operasyonunda 77 şüpheli adliyede

Hava araçları ile özel eğitimli 30 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 212 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adanadaki Kökünü Kurutma Operasyonunda 77 şüpheli adliyede

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Şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan 77 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.

Adanadaki Kökünü Kurutma Operasyonunda 77 şüpheli adliyede

Adanadaki Kökünü Kurutma Operasyonunda 77 şüpheli adliyede

Adanadaki Kökünü Kurutma Operasyonunda 77 şüpheli adliyede

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#Adana#Kökünü Kurutma Operasyonu#Adana Haberleri

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