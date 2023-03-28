Adana'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 122 tutuklama

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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu', 22 Mart'ta bu kez Adana'da gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 bin 218 personel görev aldı. Hava araçlarıyla özel eğitimli 30 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda 212 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 25'i adli kontrol şartı, 65'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)