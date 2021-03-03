Adana'daki FETÖ davasında 9 sanıktan 2'sine hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.K, A.S, S.T, İ.Y, M.K, E.K, C.S, Y.Ç. ve H.Ü. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar İ.K. ve A.S'nin örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda örgüt içi tayine tabi tutularak çalıştıklarının tespit edildiğini belirterek, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık İ.K., örgüt üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan İ.K'yı 4 yıl 2 ay, sanık A.S'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.