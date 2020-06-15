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Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 15:44,Son Güncelleme:

Adana'da yürek yakan veda

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Adana'da yürek yakan veda
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ercüment Kurt (30), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kurt’un kız kardeşi, ağabeyinin üniforması ile törene katıldı. Cenazede annesi Nürfet, baba Feyyami ve erkek kardeşler Ertan ile Erkan Kurt’un feryatları yürekleri dağladı.

Şırnak Silopi 172. Lojistik Tugay Komutanlı’ğında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ercüment Kurt, birliğinin bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirilen Ercüment Kurt için tören düzenlendi.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adana Merkez Komutanı Piyade Albay Soner Şekeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Aydın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Adanada yürek yakan veda


Namık Kemal Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Doruk Mahallesi Asri Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Kurt’un kız kardeşi, ağabeyinin üniforması ile törene katıldı. Cenazede annesi Nürfet, baba Feyyami ve erkek kardeşler Ertan ile Erkan Kurt’un feryatları yürekleri dağladı. Acılı anne Türk Bayrağı'nı Piyade Albay Soner Şekeroğlu’ndan teslim alırken, gazetecilere, "Ben tüm askerleri severim, bana dua edin" diye ağıt yaktı.

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