MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da yılbaşı öncesi kritik baskın! Hepsi ele geçirildi
GeriGündem Adana'da yılbaşı öncesi kritik baskın! Hepsi ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 31.12.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Adana'da yılbaşı öncesi kritik baskın! Hepsi ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da yılbaşı öncesi kritik baskın! Hepsi ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Adana'da polis ekipleri, yılbaşı öncesi kritik öneme sahip bir operasyon düzenledi. Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 165 litresi satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirildi. Un ve çırçır fabrikasındaki baskında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik, çalışma başlattı. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesindeki bir un ve çırçır fabrikasında, sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine, baskın yaptı. Polis fabrika içerisine kurulan atölyede, sahte içki üretimi için özel düzeneklerin kurulduğunu ve damıtılan litrelerce sahte içkinin fıçılara doldurulduğunu tespit etti.

Adanada yılbaşı öncesi kritik baskın Hepsi ele geçirildi

Atölyede yapılan aramalarda, 165 litresi satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili S.M.T. ile İ.S. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adanada yılbaşı öncesi kritik baskın Hepsi ele geçirildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle