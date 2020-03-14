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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 14.03.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı

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Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı
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ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Polisi, 12 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu İbrahim Hac G. (51), Wahad K. (56) ve Hüseyin H.'yi (23) gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerden Hüseyin H.'nin örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu, 2 akrabasının DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandığı, bir kuzeninin de Suriye'de silahlı çatışmada öldüğü belirlendi. 

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Wahad K. (56) ve Hüseyin H. (23) tutuklandı. İbrahim Hac G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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