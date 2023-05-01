Adana'da vahşet! Eski eşinin annesi ve kız kardeşini öldürüp intihar etti

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Olay, saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Uğur Doğan, şiddet gerekçesiyle bir süre önce 17 yıllık evliliğini sonlandırarak boşanan eşi Rahime Doğan’ın annesinin yaşadığı müstakil eve gitti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Rahime Doğan ile o sırada bahçede ekmek pişiren annesi Şerife Yıldız, kardeşi Sümeyye Ergin ve yengesi Cennet Yıldız ile tartışan Doğan, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

Çok sayıda merminin vücutlarına isabet etmesi sonucu Şerife Yıldız, Sümeyye Ergin ve Cennet Yıldız yere yığıldı. Rahime Doğan ise panikle evin bahçesinden kaçarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın ardından eve giren Uğur Doğan, tabancayla başına ateş etti.

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Olay yerine gelen ekipler, Şerife Yıldız ve Sümeyye Ergin ile Uğur Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Sümeyye Ergin'in bir aile sağlığı merkezinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.