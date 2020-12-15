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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Adana’da uyuşturucu ticaretine 26 tutuklama

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Adana’da uyuşturucu ticaretine 26 tutuklama
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ADANA’da narkotik polisinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 126 kişiden 26’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, 7-13 Aralık tarihlerinde operasyonlar düzenledi. Polis, yaptığı 68 baskında 126 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 3 bin 12 adet uyuşturucu hap, 774 gram bonzai, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 126 şüpheliden 26’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

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