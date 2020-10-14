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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 09:06 | Son Güncelleme:

Adana'da uyuşturucu operasyonu

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Adana'da uyuşturucu operasyonu
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ADANA'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adanada uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde torbacı olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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