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Adana'da turunç toplayan 3 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü çıktı

#Adana#Turunç#Kaza

Adana'da kontrolünü kaybettiği otomobiliyle refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan Nilüfer Kanat (41) ve Özler Büyükmazı (44) kardeşler ile kuzenleri Birsen Sonkur’a (52) çarpan Muhittin Kutay (23) tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada ölen kadınların yanındaki erkeğin ise kıl payı kurtulduğu görüldü.

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Kaza, 28 Mart günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı, Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi’nin önünde meydana geldi. Muhittin Kutay’ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 ERH 65 plakalı otomobil refüje çıktı. Otomobil, bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı belirtilen Nilüfer Kanat, ablası Özler Büyükmazı ile kuzenleri Birsen Sonkur’a çarptı. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı. Kanat, Büyükmazı ve Sonkur olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından her 2 aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Adanada turunç toplayan 3 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü çıktı

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Otopsi işlemleri tamamlanan Kanat, Büyükmazı ile Sonkur’un cenazeleri, Karataş’ın Tuzla Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adanada turunç toplayan 3 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü çıktı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Muhittin Kutay yönetimindeki otomobilin refüjdeki kadınlara ve ağaca çarptığı, kadınların karşı şeride savrulup S.D.’nin kullandığı otomobilin altında kaldıkları görüldü. Kadınların yanındaki erkeğin ise kıl payı kurtulduğu, kazanın ardından sinir krizi geçirdiği yer aldı.

Adanada turunç toplayan 3 kadının öldüğü feci kazanın görüntüsü çıktı

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Muhittin Kutay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise serbest bırakıldı.

 

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#Adana#Turunç#Kaza

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