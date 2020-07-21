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Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kozan-Bucak yolundaki Karavelililer kavşağında meydana geldi. Kozan'dan Bucak yönüne giden Cumali Bağrıyanık yönetimindeki 33 ABC 668 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahri Tıraşoğlu yönetimindeki 01 RL 696 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan konuşma engelli Eyüp Bağrıyanık (65), Cumali Bağrıyanık (30), Yüksel Bağrıyanık (54) ile Bahri Tıraşoğlu (51) ve Emine Sallı (27) itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Eyüp Bağrıyanık'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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