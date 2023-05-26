Adana’da ‘torbacı’ operasyonuna 5 tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde satış yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde Mehmet Salih T., Faruk D., Oğuz Kaan G., Hamza Y. ile Yılmaz T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 679,34 gram metamfetamin ve 103,74 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.