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Adana'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

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#Torbacı#Operasyon#Adana
Adanada torbacı operasyonu: 18 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 09:48

Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 18 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 23 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Dron destekli operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

Özel eğitimli narkotik köpekleri ile gerçekleştirilen detaylı aramalarda, çeşitli yerlere gizlenen, 9 paket halinde ve satışa hazır metamfetamin ile esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adanada torbacı operasyonu: 18 gözaltı

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#Torbacı#Operasyon#Adana

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