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Adana'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı

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#ADANA#PKK#Abdullah Öcalan
Adanada terör örgütü elebaşı Öcalanın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 10:09

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir köprüye PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” dedi.

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Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “Seyhan’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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#ADANA#PKK#Abdullah Öcalan

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