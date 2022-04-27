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Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu

#DEAŞ#Operasyon#Adana
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu şüphelilerin evlerine şafak vakti özel harekat polisinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Ardından şüpheliyi yere yatırıp kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu

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#DEAŞ#Operasyon#Adana

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