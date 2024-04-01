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Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

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#Adana#Sıcaklık#Sıcaklık Artışı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 13:25

Adana'da nisan ayının ilk günü termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar parklara akın etti, ağaç gölgesi aradı.

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Kent merkezinde termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın ederken, güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerine sığındı. Bazı kişiler de süs havuzu kenarlarında yürüyüş yaptı.

Liva Nur Akça (18), "Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor. Üzerine ne giydiğin fark etmiyor. Klimalı ortamlardan çıkmayacağız" dedi.

Zonguldak'tan Adana'ya akraba ziyaretine geldiğini belirten Erkin Yılmaz (41), "Adana'da askerlik yaptım. O zaman da sıcaktı. Oradan bir alışkanlığım var. Zonguldak'tan Adana'ya gelince tabii zorlandım. Henüz bu ayda sıcaklar başlamış. Sanırım yazın Adanalıları aşırı sıcaklar bekliyor" diye konuştu.

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#Adana#Sıcaklık#Sıcaklık Artışı

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