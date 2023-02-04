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Adana'da tepki çeken görüntüler! Yolu kapatıp meşalelerle halay çektiler

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#Adana#Asker Uğurlama#Konvoy
Adanada tepki çeken görüntüler Yolu kapatıp meşalelerle halay çektiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 09:45

Adana'da bir grup genç, asker uğurlama eğlencesi adı altında trafiği birbirine kattı. Konvoydaki kişiler, kentin işlek bulvarını araçlarıyla trafiğe kapatıp meşale yakarak yol ortasında halay çekti. Konvoydaki bir kişinin o anları ilişkin cep telefonuyla çekip paylaştığı görüntüler, tepki çekti.

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Olay, dün gece saatlerinde Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı müze alt geçidinde meydana geldi. Asker uğurlamak için bir araya gelip konvoy oluşturanlar, kentin en işlek bulvarında araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup, meşale yakıp, askere gidecek arkadaşlarını da omuzlarına alarak yolda halay çekti.

Adanada tepki çeken görüntüler Yolu kapatıp meşalelerle halay çektiler

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Konvoydaki bir kişi, o anları cep telefonlarıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyen bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Adanada tepki çeken görüntüler Yolu kapatıp meşalelerle halay çektiler

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#Adana#Asker Uğurlama#Konvoy

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