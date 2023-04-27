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Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 10 yaralı

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#Adana#Kaza#Trafik Kazası
Adanada tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 10:16

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan midibüsün sürücüsü ile 9 tarım işçisi yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında İmamoğlu- Ceyhan kara yolu kavşağında meydana geldi. Soğan hasadına giden işçileri taşıyan Müslüm Arıkaslan (60) yönetimindeki 01 Y 2612 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı.

Adanada tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 10 yaralı

Kazada sürücü ile işçiler Ezel Gökal (16), Yılmaz Gökal (14), Aslıhan Tümer (47), Yunus Ketboğa (45), Hatice Çakıcılı (67), Fadiş Ak (49), Ahmet Sellum (15), Fatma Demiryürek (49), Mustafa Çatak (17) yaralandı. Sağlık ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Adanada tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 10 yaralı

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#Adana#Kaza#Trafik Kazası

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