Adana'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
ADANA’da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 2 kişinin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, yapılan aramada 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçirdi.
Eserler, Adana Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.