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Gündem
ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Adana'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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Adana'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

ADANA’da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 2 kişinin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, yapılan aramada 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçirdi.

Eserler, Adana Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

 

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