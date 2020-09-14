Adana'da şok baskınlarda 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 125 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, 20 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 14 motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 15 iş yerine de idari işlem uygulandı.