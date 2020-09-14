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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Adana'da şok baskınlarda 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

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Adana'da şok baskınlarda 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
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ADANA’da polis ekiplerince son bir haftada yapılan şok baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 125 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, 20 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 14 motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 15 iş yerine de idari işlem uygulandı.

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