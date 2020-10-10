Adana'da silahlı saldırı! 2 yaralı

Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir börekçiye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce husumetli oldukları öne sürülen kişilere silahla ateş açıldı.



Saldırıda isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.