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AA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 01:40 | Son Güncelleme:

Adana'da silahlı saldırı! 2 yaralı

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Adana'da silahlı saldırı! 2 yaralı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde börekçiye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir börekçiye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce husumetli oldukları öne sürülen kişilere silahla ateş açıldı.

Saldırıda isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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