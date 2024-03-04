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Adana'da silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı

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#Adana#Fenomen#Silah
Adanada silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kankoya gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 16:49

Adana’da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko (24), gözaltına alındı. İfadesi sonrası serbest bırakılan Aleyna Kanko, “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” şeklinde konuştu.

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti.

Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek, “Otomobil ve silah bana ait değil.

Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” savunması yaptı. Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Adanada silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kankoya gözaltı

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#Adana#Fenomen#Silah

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