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AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 19:36 | Son Güncelleme:

Adana'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

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Adana'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Hüseyin Balcı idaresindeki 01 AFA 825 plakalı kağıt yüklü kamyonetin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

Balcı'nın yol kenarına park ettiği kamyoneti kısa sürede alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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