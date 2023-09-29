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Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu

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#Rüşvet#Operasyon#Adana
Adanada Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:41

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koyarken, binada aramalar devam ediyor.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri hakkında yürüttüğü umar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturması kapsamında 61 kişiyi yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine ve Seyhan ile Çukurova Belediye hizmet binalarına baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürü, mimarlar, Çukurova Eski Belediye Başkan Yardımcısı, ve imar müdürünün de olduğu öne sürüldü. Ekipleri belediye binalarındaki araması devam ediyor.

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#Rüşvet#Operasyon#Adana

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