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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Adana'da şaşırtan görüntü! Yasak dinlemediler

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Kontrollü normalleşme dönemi ile Adana'da kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte güneşli havayı fırsat bilenler açık alanlara akın etti. Mangal yakmanın yasak olduğu mesire alanının açığındaki bir tekne üzerinde ise 3 arkadaş mangal yaktı. Boş yer kapmak için birbirleriyle yarışan vatandaşların otomobillerinden yüksek seste müzik açıp oyunlar oynaması dikkat çekti.

Koronavirüs risk haritasında 'sarı' renkli kategoride yer alan orta riskli kentte yerinde normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından gevşetilen kısıtlamalar sonrası vatandaşlar hafta sonunda güzel havayı da fırsat bilip mesire alanlarına akın etti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Seyhan Baraj Gölü kıyısında vakit geçiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Su kenarında boş yer kapmak için birbirleriyle yarışan vatandaşların otomobillerinden yüksek seste müzik açıp oyunlar oynaması dikkat çekti.

TEKNEDE MANGAL KEYFİ

Mesire alanlarında mangal yakma yasağı devam ederken, 3 arkadaşın tekneyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde mangal yakması görenleri şaşırttı. Havadan görüntülenen arkadaş grubu kimseye aldırış etmeden etlerini pişirmeye devam etti.

Adanada şaşırtan görüntü Yasak dinlemediler
Ailesiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkarmaya geldiğini söyleyen Yasin Kut, göl kenarlarının çok kalabalık olduğunu ve herkesin akın ettiğini belirterek, "Genelde kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz. Tedbir almayan insanlar yüzünden evde duruyoruz. Herkes kurallara uyarsa çok iyi olur’’ dedi.

Arkadaşıyla birlikte kamp sandalyesini alarak göl kenarında tavla oynayan Mehmet Ali Özmen ise insanlardan uzaklaşmak için buraya geldiklerini belirterek, "Yollar çok kalabalık. Trafiğe takılacağız. Halkın biraz dikkatli olması lazım. Artık herkes sıkıldı ve kendisini saldı. İnşallah tekrardan yasaklar gelmez’' diye konuştu.

Adanada şaşırtan görüntü Yasak dinlemediler

Güzel havanın keyfini çıkaranlardan Mehmet Yılmaz ise kalabalık nedeniyle yer bulamakta zorlandığını belirtti. Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde oynadı.

Adanada şaşırtan görüntü Yasak dinlemediler

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