Adana'da sahte içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan 2 evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekte geçti. Adreslere baskın düzenleyen polis, piyasa değeri 355 bin lira olan 1750 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ele geçirilen içkiler imha edildi.