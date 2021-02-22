MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana’da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı
GeriGündem Adana’da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Adana’da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana’da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı
Abone Olgoogle-news

ADANA’da iki ayrı depoya düzenlenen baskında sahte içki üretiminde kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 içki kiti ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ve Yüreğir ilçesindeki iki ayrı deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, sahte içki üretiminde kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 içki kiti ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi