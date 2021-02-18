Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütüne mensup oldukları, Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri, daha önce yakalanan teröristlerle bağlantılı oldukları öne sürülen 9 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartması sonrası TEM ekipleri, 9 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat ve TEM ekiplerinin koç başları ile demir kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan polisler, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

8 KİŞİ GÖZALTINDA



Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin Bursa'da örgüt üyeliğinden tutuklanan ve iş yerinde bomba ele geçirilen terörist ile bağlantılı olduğu, bir şüphelinin Suriye'de DEAŞ'ın sözde polis kadrosunda görev aldığı, bir diğer şüphelinin ise şu an tutuklu bulunan DEAŞ'ın sözde zekat sorumlusunun oğlu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ayrıca ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyallere el konulduğu bildirildi.