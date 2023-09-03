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Adana’da rezalet görüntüler... Kesilmiş 12 eşek ele geçirildi

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#Adana#Yüreğir#Eşek
Adana’da rezalet görüntüler... Kesilmiş 12 eşek ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 12:00

Adana’nın Yüreğir ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Bahçelievler Mahallesinde eşek kesildiği ve etinin satılacağı ihbarı geldi.

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İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekibi adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi. Olayla ilgili eşekleri kestiği öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Kesilen eşekler iş makinalarıyla tanışıp gömülerek yok edildi. Kesilmeden kurtarılan at ve eşekler ise barınağa teslim edildi. Kesim yerinde çok miktarda kemik olduğu da görüldü.

Adana’da rezalet görüntüler... Kesilmiş 12 eşek ele geçirildi

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#Adana#Yüreğir#Eşek

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