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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Adana'da polis, asayiş uygulamalarında bir haftada 80 silah ele geçirdi

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Adana'da polis, asayiş uygulamalarında bir haftada 80 silah ele geçirdi
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ADANA’da polis ekipleri, hafta içerisinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çoğu ruhsatsız 80 silah ele geçirdi.

Kent genelinde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla yapılan şok polis uygulamaları devam ediyor. Ekiplerin bu hafta kent genelinde yaptığı uygulamalarda 43 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, bin 98 fişek, 67 kartuş, 1 kumar makinesi, 1 çalıntı otomobil, 7 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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