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Adana'da otostop için durdu, dövüldü, gasp edildi

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#Adana#Trafik#Gasp
Adanada otostop için durdu, dövüldü, gasp edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 17:08

Adana’da, fabrika işçisi C.K. (43) yolda otostop yapan 29 yaşındaki Hilal Şahin’i almak için durdu. Bu sırada yanına gelen Hilal Şahin’i 3 arkadaşı tarafından dövülüp, otomobili gasp edildi. Şüphelilerin, C.K.’nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları da öğrenildi.

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Olay, 11 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Fabrika işçisi C.K., caddede otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında bekleyen Hilal Şahin el kaldırdı. C.K. durup, genç kadının nereye gideceğini sordu. Şahin otomobile bindikten sonra Abdülkadir Güneş (19), arka kapıdan araca binip, el frenini çekti. Aracın yanına gelen Emirhan Güzenge (18) ile İlker Enis (29), C.K.’yi darbedip, otomobilden indirdi. Direksiyona geçen Güneş, diğer şüphelilerin de otomobile binmesiyle bölgeden uzaklaştı.

OTOMOBİLİN PLAKALARINI SÖKTÜLER

C.K.’nin ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerin otomobili Sucuzade Mahallesi’ndeki bir otoparka çektiklerini ve plakalarını söktüklerini saptadı. Ekipler, Şahin’i evine yapılan baskında, diğer 3 şüpheliyi de otoparkta gözaltına aldı.

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Adanada otostop için durdu, dövüldü, gasp edildi

Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf edip, alkolün etkisinde oldukları için Gasp olayını gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adanada otostop için durdu, dövüldü, gasp edildi

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#Adana#Trafik#Gasp

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