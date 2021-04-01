MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 4 yaralı
GeriGündem Adana'da otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 05:19 | Son Güncelleme:

Adana'da otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 4 yaralı

Adana'da otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.A idaresindeki 01 AGE 335 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda kontrolden çıktıktan sonra kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazayı gören bekçilerin, durumu telsiz anonslarıyla bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sürücüyle birlikte yaralanan otomobildeki 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada sürücü görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi